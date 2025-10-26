La Juve perde anche con la Lazio: Sarri torna a sorridere, Tudor rischia
La Lazio torna a vincere battendo 1-0 la Juventus all’Olimpico grazie al gol di Basic, protagonista inatteso. In un clima acceso e tra le contestazioni a Lotito, i biancocelesti partono fortissimo e trovano subito il vantaggio sfruttando un errore di David: il pallone finisce a Basic, reintegrato in rosa da Sarri per l’emergenza infortuni, che insacca sotto la traversa. La Juve fatica a reagire e solo nel finale di primo tempo crea due buone occasioni con Conceicao e Vlahovic, ma entrambe vengono sprecate.
Nella ripresa Tudor cambia subito inserendo Yildiz, ma la reazione bianconera resta timida. Vlahovic spreca un’occasione da fuorigioco e McKennie rischia il rosso, mentre la Lazio controlla e gestisce con intelligenza il vantaggio, pronta a colpire in contropiede. I cambi offensivi di Tudor non sortiscono effetti e la Juventus esce ancora a mani vuote: quinta partita senza vittorie, seconda sconfitta di fila e, soprattutto, quarto match consecutivo senza segnare.
