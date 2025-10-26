Inter, tegola Mkhitaryan: rischia oltre un mese di stop, i dettagli

vedi letture

Le notizie che arrivano da Appiano Gentile non sono incoraggianti per i nerazzurri: l’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, uscito al 32’ di Napoli-Inter per un problema ai flessori della coscia sinistra, sembra più serio del previsto. Lunedì il centrocampista armeno si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del guaio muscolare, ma le prime sensazioni parlano di uno stop che potrebbe protrarsi per diverse settimane.

Le ipotesi attuali variano tra 4 e 6 settimane di stop: nella migliore delle ipotesi, Mkhitaryan potrebbe rientrare tra il derby di Milano del 23 novembre e la trasferta di Champions contro l’Atletico Madrid del 26. In caso di distrazione di secondo grado, invece, i tempi si allungherebbero fino a dicembre inoltrato. Molto dipenderà dagli esami all’Humanitas e dal percorso di recupero muscolare del 36enne interista. A riportarlo è Gazzetta.it.