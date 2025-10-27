Milan, Allegri tuona: "Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora!"

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Venerdì contro il Pisa ci siamo complicati la vita perché potevamo fare meglio. È importante pensare alla partita di domani. Giocare a Bergamo è sempre difficile, sarà uno scontro diretto perché l'Atalanta è una delle candidate ai primi quattro posti. Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Dobbiamo gestire le cose. Nel calcio c'è da vincere le partite, quindi c'è bisogno di fare e non di parlare". Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.

"Sulla carta venerdì sono stati due punti persi, per il campo è stato un punto guadagnato. E domani dobbiamo dare continuità contro una squadra fisica e tecnica per poi prepararsi nel migliore dei modi alla partita di domenica contro la Roma - ha aggiunto -. La stagione del Milan si gioca a gennaio-febbraio, dovremo rimanere attaccati alle posizioni Champions per poi giocarcele da marzo in poi". (ANSA).