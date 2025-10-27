Clamoroso Sky, il primo nome della Juventus per il dopo Tudor è Spalletti

La Juventus ha esonerato Igor Tudor ed affidato momentaneamente la squadra a Massimo Brambilla della Next Gen, che sarà in panchina per la gara di mercoledì contro l’Udinese. Poi partirà il casting per decidere chi guiderà la squadra nei prossimi mesi e il primo nome della lista, secondo quanto scrive Gianluca di Marzio su X, è Luciano Spalletti: "Juve, Spalletti è la prima scelta per il post Tudor" scrive l'esperto di mercato di Sky Sport.

Solo a seguire, dunque, le altre piste che stanno uscendo in questi minuti. L'ex tecnico del Napoli, protagonista del terzo Scudetto tatuato anche sulla pelle, è il primo nome per sostituire Tudor.