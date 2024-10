Bremer ko, la Juve va dal Psg: idea Skriniar per gennaio

vedi letture

La Juventus sogna già un grande colpo in vista del mercato di gennaio dopo l'infortunio di Bremer, costretto ad lungo stop dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Per questo motivo la Juve - si legge su La Gazzetta dello Sport - guarda in casa PSG visto che ha messo nel mirino un ex Inter. I bianconeri infatti stanno monitorando la pista che porta a Milan Skriniar, centrale che non sta trovando molto spazio a Parigi e che in estate era stato accostato anche al Napoli.