Ufficiale Cagliari, a sorpresa cambia l'allenatore: annunciato l'addio di Nicola

vedi letture

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Davide Nicola non è più l'allenatore del Cagliari. Di seguito il comunicato ufficiale del club sardo: "Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono.

Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al Mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale".