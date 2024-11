Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia l'11° turno di Serie A

Alle 15 torna la Serie A con la 11ª giornata di campionato. In programma oggi tre anticipi: si parte con Bologna-Lecce, alle 18 l'Udinese ospita la Juventus e alle 20.45 va di scena il derby lombardo tra Monza e Milan. Oltre alla Serie A tanta Serie C e le sfide di Premier, Liga e Bundesliga. Di seguito la programmazione in tv.

11.00 Empoli-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Milan-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Sampdoria-Bologna (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.30 Newcastle-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.00 Osasuna-Valladolid (Liga) - DAZN

15.00 Bologna-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Bari-Reggiana (Serie B) - DAZN

15.00 Carrarese-Juve Stabia (Serie B) - DAZN

15.00 Spezia-Modena (Serie B) - DAZN

15.00 Ternana-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Torres-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Virtus Verona-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Giana Erminio-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Novara-Caldiero (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Renate-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

15.00 Roma-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Atalanta-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.30 Bayern-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

16.00 Bournemouth-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Liverpool-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.15 Girona-Leganes (Liga) - DAZN

16.30 Willem II-Twente (Eredivisie) - MOLA

17.15 Cosenza-Salernitana (Serie B) - DAZN

17.30 Gubbio-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Alcione-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.00 Udinese-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Wolverhampton-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Borussia Dortmund-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Villarreal-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

19.00 Al Ettifaq-Al Qadsiah (Saudi League) - SOLOCALCIO

18.45 Ajax-PSV (Eredivisie) - MOLA

19.00 Farense-Benfica (Campionto portoghese) - DAZN

20.30 Lazio-Como (Serie A femminile) - DAZN

20.45 Monza-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Valencia-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.00 Feyenoord-AZ (Eredivisie) - MOLA

22.00 New York City-Cincinnati (Playoff MLS) - APPLE TV

22.00 River Plate-Banfield (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA