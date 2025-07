Ultim'ora Milan, è fatta per Modric: ha già firmato per un anno, le cifre

Luka Modric è del Milan, in attesa dell'annuncio ufficiale. Però, come scrive Sportmediaset, la firma con il club rossonero era avvenuta già il mese scorso, ora i dettagli svelano un contratto fino a giugno 2026 a 3,5 milioni. Dopo un paio di settimane di riposo, il quasi 40enne croato (li compirà il 9 settembre) effettuerà le visite mediche e si unirà ai nuovi compagni tra fine luglio e inizio agosto.

Dunque dopo De Bruyne un altro campione sbarca nel campionato italiano. Modric ha appena concluso l'avventura al Mondiale per Club con il Real Madrid e ora si prepara a vivere la sua nuova avventura rossonera per la prima volta in Italia.