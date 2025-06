Caos Inter per la panchina e Chivu vede il Parma: gli aggiornamenti

Caos Inter. Mentre il Como fa muro per Fabregas e Vieira giura amore al Genoa, c'è un'altra pista che resta calda sempre in Serie A. In tal senso, è iniziato il vertice tra il Parma e Cristian Chivu. In vece del tecnico, che non è presente, c'è il manager Pietro Chiodi, riferisce Gazzetta.it. Entro oggi dovrebbero sciogliersi tutti i dubbi sul futuro dell'allenatore romeno, che il club crociato ha scelto per un progetto di due anni: c'è però la tentazione della panchina dell'Inter a disturbare la definizione dell'accordo già raggiunto la scorsa settimana per un rinnovo fino al 2027.