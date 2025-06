Caso Acerbi, Mancini infastidito dalla domanda sul like: "Ci sono cose più importanti"

"La panchina manca ma fa parte del lavoro. Se la troverò? Il calcio è strano, vediamo nelle prossime settimane cosa succede". Parla così Roberto Mancini in occasione dell'evento "The coach experience", in corso di svolgimento a Rimini. "L'Italia? Credo sia importante partire col piede giusto - le parole riportate da gazzetta.it -, la Norvegia è una buona squadra e le gare vanno giocate".

Mancio è tornato a parlare anche del suo addio alla Nazionale: "Tornassi indietro non darei l'addio alla Nazionale, mi sono pentito: ci sono state incomprensioni, se avessi parlato di più col presidente tutto sarebbe andato avanti. È stato un mio errore. Insomma, tornando indietro resterei. Allenare la Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, vincere con la Nazionale ancor di più".

Infine, piccola parentesi ancora sul caso Francesco Acerbi. L'unica replica che l'ex ct dedica a Luciano Spalletti dopo il suo like al post del difensore è questa frase: "Ma... dico: ci saranno cose più importanti, no...?", ha tagliato corto Mancini.