Chivu verso l'Inter, il Parma si guarda intorno: ecco le prime idee per la panchina

Il Parma ha iniziato la sua ricerca per individuare il prossimo condottiero che guiderà la squadra nella prossima stagione. Con la panchina da riassegnare, dopo l'addio di Chivu, i vertici crociati stanno valutando diverse opzioni per trovare il profilo più adatto al loro progetto.

Tra i primi nomi finiti sulla lista dei desideri del club emiliano, spiccano due figure di spicco del calcio italiano, entrambi ex campioni del mondo e con esperienze recenti come allenatori: Alberto Gilardino e Daniele De Rossi. Gilardino, reduce da una positiva esperienza sulla panchina del Genoa, dove ha dimostrato capacità di gestione e di valorizzazione dei giovani, rappresenta un profilo interessante per la sua pragmatismo e la sua attitudine a lavorare con rose in crescita.

Daniele De Rossi, invece, ha stupito tutti con il suo impatto sulla Roma, trasformando una stagione difficile in un percorso entusiasmante e mostrando doti manageriali e tattiche non comuni per un tecnico alla sua prima vera esperienza in Serie A. Al momento, tuttavia, è importante sottolineare che non sono ancora stati avviati contatti diretti con nessuno dei due, fa sapere Sky Sport.