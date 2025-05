Clamorosa voce in casa Lazio: il ds Fabiani spinge per il ritorno di Sarri

L'avventura di Marco Baroni sulla panchina della Lazio sembra ormai giunta al capolinea. La società biancoceleste, consapevole della necessità di avviare un nuovo ciclo, non vuole farsi trovare impreparata e sta già valutando i possibili sostituti. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, prima di affondare il colpo per un nuovo allenatore, a Formello si analizza con attenzione l’evoluzione del mercato degli allenatori.

Tra i vari nomi sul taccuino, però, spunta una suggestione destinata a far rumore: il possibile ritorno di Maurizio Sarri. Una pista complessa, soprattutto perché il presidente Claudio Lotito non è un grande estimatore dei “cavalli di ritorno” e sa bene che, per riportare l’ex tecnico in panchina, dovrebbe garantirgli pieno supporto e margini operativi ampi. A spingere per il clamoroso ritorno è il direttore sportivo Angelo Fabiani, che da mesi ritiene Sarri il profilo ideale per valorizzare al meglio la rosa laziale.