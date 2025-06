Clamoroso Al Hilal: annunciato l'Inzaghi sbagliato e i tifosi lo inondano di messaggi

vedi letture

Effetto domino a seguito dell'errore dell'Al Hilal nel video di presentazione di Simone Inzaghi quale nuovo tecnico del club saudita. Ieri la società araba ha infatti corredato il post social sull'ex allenatore dell'Inter con un audio dei gol del fratello Filippo nella finale di Champions League di Atene.

Da qui il caos. Andando sul profilo social di SuperPippo, impegnato nel frattempo nella definizione del suo nuovo contratto con il Palermo, è stato inondato di messaggi di benvenuto da parte dei tifosi dell'Al Hilal, in particolare, sotto l'ultimo post legato ad un'intervista che l'allenatore piacentino ha rilasciato poche settimane fa al periodico SportWeek.

A rendere sicuramente più virale lo scambio di persona ci ha pensato la carriera da calciatore di Inzaghi Sr. che con tre Scudetti, una Coppa Italia, tre Supercoppe italiane, una Coppa Intertoto, due Champions League, due Supercoppe UEFA, una Coppa del Mondo per club e un Mondiale nel 2006 ha senza dubbio più estimatori in giro per il Mondo rispetto al 'fratellino Simone.