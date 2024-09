Clamoroso Douglas Luiz: 50mln per la panchina, rischia di essere 4^ scelta

Si complica la situazione di Douglas Luiz in casa Juve: come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi, al momento tra tecnico e centrocampista c'è una sorta di studio reciproco: il primo sta cercando di capire come collocare il secondo acquisto più costoso dell’estate di Giuntoli, il ragazzo sta tentando di convincere sé stesso e anche lo staff tecnico che la scelta di cambiare vita, squadra, Paese e abitudini sia stata la migliore possibile.

Douglas Luiz ha 26 anni, è sbarcato a Torino per 51,5 milioni dopo due stagioni di grandi soddisfazioni con 93 partite giocate, l’ultima delle quali condita da 9 gol e 9 assist. Con Motta però al momento è una riserva: lo dice la storia di queste prime cinque gare, quattro delle quali giocate da subentrato rispettivamente per 11, 21, 23 e 15 minuti, e una vissuta da titolare - a Empoli - ma conclusa da peggiore in campo e dopo appena 67 minuti.

Locatelli è intoccabile, Fagioli ha dimostrato di avere personalità e qualche numero tecnico in più (può giocare da trequartista contro il Napoli, dando fiato a Koop), mentre Thuram ha più corsa e più muscoli. Stando così le cose, il calciatore di Rio de Janeiro rischia di diventare la quarta scelta del reparto.