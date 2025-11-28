CLASSIFICA - Como in zona in Champions! La squadra di Fabregas aggancia Inter e Bologna

Ieri alle 22:51Serie A
di Antonio Noto

Al Sinigaglia il Como liquida con un gol per tempo il Sassuolo, vincendo 2-0 l'anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Grazie a questa vittoria i lariani guidati da Fabregas si portano al quarto posto in classifica con 24 punti, al pari di Inter e Bologna in piena zona Champions. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Roma 27 (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 20 (12)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 17 (13)
Udinese 15 (12)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Verona 6 (12)