CLASSIFICA - La Roma stacca la Juve: è quarta a -1 dal Napoli
Sorride la Roma col suo nuovo attaccante Donyell Malen. L'olandese segna all'esordio e la squadra di Gasperini vince sul camop del Torino. Giallorossi che scavalcano la Juventus e tornano in zona Champions. Crisi Torino con la terza sconfitta consecutiva: granata nella terra di mezzo, ma più vicini alla zona retrocessione che dista 6 punti. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
1. Inter 49
2. Milan 43
3. Napoli 43
4. Roma 42
5. Juventus 39
6. Como 34
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Parma 23
13. Torino 23
14. Cremonese 22
15. Genoa 20
16. Cagliari 19
17. Lecce 17
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 13
