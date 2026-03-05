Dybala si conferma di cristallo: nuovo infortunio in allenamento, salta Genoa-Roma

Un suo tallone d'Achille per quanto riguarda soprattutto le ultime stagioni tra Juventus e Roma. E una pesante doccia fredda da dover incassare per la Roma

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e per la sua Roma, visto che stamattina a Trigoria, nel corso dell'allenamento di preparazione in vista della prossima trasferta di Serie A a Genova, si è fermato per infortunio Paulo Dybala. Dybala tra l'altro era rientrato ieri a Roma dopo aver goduto di un giorno libero concessogli dal suo tecnico Gasperini per via della nascita della prima figlia Gia. Problema al ginocchio per Dybala, che dopo qualche minuto di sessione si è dovuto fermare per via del dolore che aveva iniziato ad accusare. Lo riporta Il Tempo.

Proseguono le problematiche di carattere fisico per Dybala, un suo tallone d'Achille per quanto riguarda soprattutto le ultime stagioni tra Juventus e Roma. E una pesante doccia fredda da dover incassare per lo staff tecnico della Roma, che contava di poter schierare la Joya già al Ferraris tra i titolari, facendogli comporre la coppia d'attacco con Malen. Le condizioni del fantasista argentino saranno tenute sotto stretta osservazione, di fatto ora per ora, con l'obiettivo di avere più chiaro quale sia nello specifico il fastidio al ginocchio e poterne valutare i tempi di recupero.