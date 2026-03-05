Ufficiale Serie A, è Malen l'MVP di febbraio: battuti Dimarco e McKennie

vedi letture

Donyell Malen non smette di stupire. Alla Roma e in Serie A. I numeri dell'olandese, senza dubbio il miglior acquisto tra i nuovi arrivati a gennaio nel campionato italiano, fanno sorridere Gasperini ma sono stati utili anche per riceve il primo premio personale a soltanto poco più di un mese dal suo sbarco nella Capitale. Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di febbraio, infatti, è stato assegnato proprio a Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Lecce, in programma domenica 22 marzo all'Olimpico. Superati Dimarco e McKennie. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Donyell Malen - si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A - che ha superato campioni del calibro di Berardi (Sassuolo), Carnesecchi (Atalanta), Dimarco (Inter), Kean (Fiorentina), McKennie (Juventus). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2025/2026.

Le parole di De Siervo

“L’impatto di Donyell Malen nel campionato italiano è stato semplicemente perfetto - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Il nazionale olandese si è calato subito negli schemi tattici di Mister Gasperini, dimostrandosi un attaccante implacabile sotto porta, ma anche capace di legare il gioco offensivo della squadra. Arrivato nel mercato invernale Malen ha impiegato qualche settimana a imporsi come protagonista, ottenendo subito il premio di miglior giocatore del mese di febbraio con 4 reti realizzate in altrettante partite e dimostrandosi subito all'altezza delle ambizioni Champions League della Roma”.