Il derby è una cosa seria per l'Aia: la scelta di Rocchi sull'arbitro la dice lunga

Limitare (per quanto possibile) gli errori e affidarsi all'usato sicuro. Per il derby di domenica sera tra Milan e Inter, che in questo caso mette in palio anche punti scudetto, la scelta è ricaduta su Daniele Doveri, 48 anni, arbitro alla sua 14esima gara stagionale tra Serie A e Serie B. E, come detto, tra i più esperti nel roster del designatore Gianluca Rocchi, che ha dunque ufficializzato la designazione dopo le polemiche post Inter-Juventus, gara affidata a La Penna.

Quinto derby per Doveri

Sono 34 i precedenti di Doveri col Milan (19 vittorie rossonere, 9 pari e 6 ko). 39 quelli con l'Inter (16 vittorie nerazzurre, 13 pari e 10 sconfitte). Inoltre, sarà il quarto derby arbitrato da Doveri in campionato (due vinti dall'Inter e un pari) e il quinto in assoluto: Milan-Inter 0-3 del 2021, Milan-Inter 1-1 sempre del 2021, Inter-Milan 0-3 dell'anno scorso (semifinale di ritorno della Coppa Italia) e infine Milan-Inter 0-2 del 2019. La designazione arbitrale completa prevede anche Abisso e Di Bello al VAR. Ecco il dettaglio della 28^ giornata di Serie A: