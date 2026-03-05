Milan, Pavlovic non molla lo Scudetto: "Non è ancora finita con l'Inter"

vedi letture

Il derby si avvicina. Domenica sera Milan e Inter scenderanno in campo a San Siro per tre punti importanti non solo per la classifica ma per quello che rappresenta la stracittadina per Milano. Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport proprio del match contro i nerazzurri: "Sarà una partita dura - ha esordito -. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere".

Per Rafael Leao la sfida contro i nerazzurri è una partita da vita o morte, concetto che trova d'accordo anche il centrale di mister Massimiliano Allegri: "Possiamo dire che è la partita più importante della stagione, un match speciale: chiunque a Milano sa quanto conta". Una partita che potrebbe anche riaprire i giochi per la vetta della classifica anche se la distanza fra le due squadre, davanti ci sono gli uomini di Chivu, è di 10 punti. Pavlovic però ci crede ancora sottolineando come "nulla è ancora finito. Mancano undici giornate e l’importante è restare uniti e dare il massimo fino all’ultimo minuto".