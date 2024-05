Como, Sinigaglia non idoneo alla Serie A: si riparte dal Bentegodi

Lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona sarà la nuova casa del Como di Fabregas per il ritorno in Serie A del club lariano.

Lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona sarà la nuova casa del Como di Fabregas per il ritorno in Serie A del club lariano, almeno nelle prime giornate del prossimo campionato. La giunta comunale di Verona, riferiscono i colleghi di Sky Sport, ha infatti dato il via libera all'utilizzo dell'impianto cittadino da parte della formazione lombarda.

È questione di posti. Il Como, ovviamente, lavora in maniera attiva perché i tifosi possano godersi allo stadio cittadino Giuseppe Sinigaglia il ritorno nel massimo campionato, ma al momento l'impianto comasco non raggiunge la capienza minima prevista dalle norme federali per ospitare gare di Serie A, vale a circa 12.000 spettatori. Attualmente, i posti disponibili sono circa 7.500: a breve inizieranno i lavori per aumentarli e l'obiettivo è di arrivare a 10.000. A quel punto, il Sinigaglia dovrebbe ottenere la deroga per la stagione 2024/2025, in attesa di un intervento più ampio che peraltro sembra nelle corte della proprietà.

Nei giorni scorsi, dell'argomento aveva parlato ai nostri microfoni il dg Carlalberto Ludi: "Lo stadio è un tema, non è sulla mia scrivania ma ci stiamo attivando. La speranza è giocare più partite possibili al 'Sinigaglia', questa società ha già dato dimostrazione che quando vuole fare le cose di riuscirci e quindi lavoriamo in quella direzione. Abbiamo una scadenza, il 4 giugno, perentoria per l'iscrizione e lì ci dovremo appoggiare ad un altro impianto però contiamo di fare più partite possibili al 'Sinigaglia'".