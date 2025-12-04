Coppa Italia, beffa Parma: Il Bologna la ribalta nel finale e vola ai quarti

Il Bologna conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Parma 2-1 in rimonta al Dall’Ara. La partita si apre col Parma più brillante e aggressivo. Benedyczak è il protagonista assoluto del primo tempo: prima impegna Ravaglia, poi al 13’ sfrutta un filtrante di Lovik e un errore della difesa rossoblù per firmare l’1-0. I gialloblù insistono, ma nel finale un’incomprensione difensiva permette a Rowe di pareggiare con un tap-in dopo la prima conclusione respinta dal palo.

Nella ripresa il Bologna cresce e prova a prendere in mano la gara, sfiorando il vantaggio con Lucumì. Il Parma risponde con due accelerazioni di Lovik, entrambe pericolose. Sembra tutto indirizzato verso i rigori, ma nel finale Holm pennella un cross perfetto per Castro, che stacca su Estevez e firma il gol partita.