Coppa Italia, cade un'altra di Serie A: tris Brescia al neopromosso Venezia

Ai sedicesimi di finale i lombardi affronteranno il Monza: chi vince se la vedrà con il Bologna agli ottavi di finale.

Altra eliminazione di una squadra di Serie A in Coppa Italia. Netta affermazione per il Brescia che continua la sua avventura in Coppa Italia. Le Rondinelle hanno eliminato per 3-1 il Venezia: in gol Borrelli e Olzer, autore di una doppietta, mentre ai lagunari non è bastato il gol di Idzes nel finale di gara per riaprire i giochi. Ai sedicesimi di finale i lombardi affronteranno il Monza: chi vince se la vedrà con il Bologna agli ottavi di finale.