Coppa Italia, il tabellone è completo: il programma dei quarti

L'Inter non si ferma, batte 2-0 l'Udinese e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove troverà la Lazio. I nerazzurri sbloccano la gara al 30' con Arnautovic, il raddoppio arriva già nel recupero del primo tempo con un gol di Asllani direttamente da calcio d’angolo. Nella seconda frazione di gioco la squadra di mister Inzaghi gestisce il doppio vantaggio, lasciando Martinez praticamente inoperoso. Di seguito il riepilogo dei risultati degli ottavi di finale e il programma aggiornato dei quarti:

OTTAVI DI FINALE

Bologna-Monza 4-0

32' Pobega, 35' Orsolini, 63' Dominguez, 76' Castro

Milan-Sassuolo 6-1

12' e 21' Chukwueze (M), 17' Reijnders (M), 23' Leao (M), 56' Calabria (M), 59' Mulattieri (S), 62' Abraham (M)

Fiorentina-Empoli 2-2 (5-6 dcr)

4' Ekong (E), 14' st Kean (F), 26' st Sottil (F), 32' st Esposito (E).

Lazio-Napoli 3-1

31', 40', 50' Noslin (L), 36' Simeone (N)

Juventus-Cagliari 4-0

44' Vlahovic, 53' Koopmeiners, 80' Conceiçao, 89' Nico Gonzalez

Atalanta-Cesena 6-1

4' Zappacosta (A), 8' De Ketelaere (A), 27' Samardzic (A), 35' De Ketelaere (A), 54' Brescianini (A), 71' Samardzic, 90' Ceesay (C)

Roma-Sampdoria 4-1

9' Dovbyk (R), 19' Dovbyk (R), 24' Baldanzi (R), 16' st Yepes (S), 34' st Shomurodov (R)

Inter-Udinese 2-0

30' Arnautovic (I), 45'+2 Asllani (I)

QUARTI DI FINALE

Juventus VS Empoli

Bologna VS Atalanta

Milan VS Roma

Lazio VS Inter

LE DATE DI QUARTI, SEMIFINALI E FINALE

- I quarti di finale si giocheranno dal 4 al 6 febbraio e dal 25 al 27 febbraio.

- Le semifinali, con andata e ritorno, si giocheranno tra il primo e il 3 aprile (andata) e tra il 22 e il 24 aprile (ritorno).

- La finale è programmata per il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.