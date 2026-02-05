La Juve crea e spreca, l'Atalanta passa su rigore: 1-0 all’intervallo
L’Atalanta chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus. A decidere finora il match è il gol di Gianluca Scamacca al 27’, realizzato su calcio di rigore dopo un fallo di mano di Bremer, episodio valutato e confermato dal VAR. La Juventus di Spalletti ha motivo di recriminare soprattutto per le occasioni sprecate.
I bianconeri partono forte con Thuram, poi vanno a un passo dal vantaggio con Conceição, che prima si fa murare da Carnesecchi in uscita bassa e subito dopo colpisce la traversa sullo 0-0. Anche dopo il gol subito, la Juve continua a spingere e crea altre chance, su tutte quella clamorosa capitata a McKennie, con Ahanor decisivo nel salvare sulla linea. L’Atalanta resiste e mantiene il vantaggio all’intervallo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro