La Juve crea e spreca, l'Atalanta passa su rigore: 1-0 all’intervallo

vedi letture

L’Atalanta chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus. A decidere finora il match è il gol di Gianluca Scamacca al 27’, realizzato su calcio di rigore dopo un fallo di mano di Bremer, episodio valutato e confermato dal VAR. La Juventus di Spalletti ha motivo di recriminare soprattutto per le occasioni sprecate.

I bianconeri partono forte con Thuram, poi vanno a un passo dal vantaggio con Conceição, che prima si fa murare da Carnesecchi in uscita bassa e subito dopo colpisce la traversa sullo 0-0. Anche dopo il gol subito, la Juve continua a spingere e crea altre chance, su tutte quella clamorosa capitata a McKennie, con Ahanor decisivo nel salvare sulla linea. L’Atalanta resiste e mantiene il vantaggio all’intervallo.