Totti vicino al ritorno alla Roma! L'annuncio di Ranieri: "I Friedkin ci pensano"

vedi letture

Francesco Totti è pronto a tornare nella Roma. Una notizia importantissima per l'ambiente giallorosso, confermata in questi minuti da Claudio Ranieri, senior advisor del club e consulente personale della famiglia Friedkin. "Ci stanno pensando", ha detto Ranieri in un'intervista rilasciata a Sky Sport. Quindi il pensiero dell'ex allenatore prosegue: "Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma", ha spiegato. Un annuncio alla piazza che farà certamente rumore e che testimonia la concretezza della trattativa in essere col Pupone.

L'emittente satellitare aggiunge ulteriori dettagli: Dan e Ryan Friedkin hanno riattivato i contatti con l'ex capitano già da un po' di tempo, con un dialogo che sta andando avanti su basi costruttive. In questo momento allo studio c'è l'eventuale ruolo che Francesco Totti andrebbe a ricoprire all'interno del mondo Roma. Lo stesso ex numero 10, ricordiamo, recentemente si era rivisto allo stadio Olimpico dopo tantissimo tempo: l'occasione giusta è stata la partita di Europa League contro lo Stoccarda dello scorso 22 gennaio. Totti non seguiva dal vivo una sfida della sua Roma da quasi tre anni, visto che l'ultima volta che era successo era l'11 maggio del 2023, quando la Roma di Mourinho vinse 1-0 contro il Bayer Leverkusen.