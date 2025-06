Da Torino - Il Napoli non affonda, la Juve ora punta tutto su David

In casa Juventus serve almeno un altro attaccante, e tra i candidati più forti c’è Jonathan David, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Lille. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che ricorda come il centravanti canadese è da tempo nei radar delle big italiane col Napoli che però sembra essersi defilitao in questa fase.

Anche il Napoli, nei giorni scorsi, ha sondato il terreno con l’entourage di David, senza però approfondire la trattativa: il ds Manna sembra al momento più orientato su Lorenzo Lucca. Una situazione che consente alla Juventus di restare in pole position e di provare a resistere alla concorrenza dell’Inter. D’altra parte, Comolli conosce bene il valore e le qualità di David e non ha bisogno di ulteriori conferme.