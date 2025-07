Sancho-Juve a un passo! Tmw: affare da 15mln e taglio netto sullo stipendio

vedi letture

La Juventus ha in mano un accordo con lo United per l'acquisto di Jadon Sancho. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti sulla rotta Torino Manchester, con i bianconeri che, sostanzialmente, hanno proposto 15 milioni di sterline agli inglesi, circa 17,3 milioni di euro, senza partecipare alla buonuscita che probabilmente verrà corrisposta per gli ultimi dodici mesi di contratto. Lo United era partito da una richiesta di 25 milioni ma la Juventus è l'unica ad avere mosso le pedine in maniera concreta, avendo dalla sua lo status di big e soprattutto l'opportunità di giocare in Champions League dopo la Conference vinta l'anno scorso. Lo riporta Tmw.

Jadon Sancho si abbasserà di molto l'ingaggio, a riprova della voglia di Juventus. Sei milioni di euro per quattro anni, senza opzione per ulteriore stagione di contratto. L'intenzione è quella di chiudere il prima possibile, con la speranza di poterlo affidare già a Tudor alla Continassa, prima della partenza con la Germania. In questo senso le prossime ore sono decisive. Ci sono da limare gli ultimi dettagli, ma la Juventus è decisamente positiva per la conclusione della trattativa