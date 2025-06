Darmian ammette: "Per l'Inter questo è un momento complicato"

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Sono giorni difficili per noi interisti. Noi come voi siamo i primi tifosi e capiamo perfettamente come ci si sente nel veder svanire quello che per tutti noi era un sogno. Questo non cancellerà il cammino che, grazie a te Mister, insieme al tuo staff, siamo riusciti a fare in questi quattro anni meravigliosi". E' il post del centrocampista nerazzurro Matteo Darmian su Instagram nel quale riconosce il momento complicato che vive l'Inter dopo l'amara sconfitta a Monaco e in cerca dell'allenatore dopo la partenza di Simone Inzaghi. (ANSA).