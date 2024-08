Dopo la beffa Todibo la Juventus guarda in Italia e piomba su un difensore del Milan

Sfumato Jean-Clair Todibo, trasferitosi ufficialmente al West Ham, per la Juventus continua la ricerca di nuovi elementi per rinforzare il pacchetto arretrato da mettere poi a disposizione di mister Thiago Motta. La lista di Cristiano Giuntoli è sempre piena di nomi caldi, ultimo dei quali - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com - è quello di Pierre Kalulu.

Da terzino a centrale

Il francese classe 2000 del Milan, infatti, è il nome delle ultime ore per la retroguardia bianconera. Cresciuto come terzino destro, può giocare anche come difensore centrale, ruolo in cui si è confermato sotto la gestione di Stefano Pioli al Milan. Kalulu è legato attualmente al Milan con un contratto fino al 2027. La Juventus imposterebbe l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Al Milan dal 2020, per Kalulu sono 112 le partite disputate, con 3 gol e 3 assist realizzati. Nel corso dell'ultima stagione, invece, 11 i match svolti dal 24enne.