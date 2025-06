Fabregas rifiuta l’Inter: “Non cerco progetto di 1-2 anni, a Como lungo termine e ambizioni!”

Cesc Fabregas, la prima scelta dell'Inter per la panchina dopo l'addio di Inzaghi, resta al Como. Almeno secondo le parole del suo presidente e anche le sue da Londra, a margine di un evento. A riportarle è Repubblica: "Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto.

Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club — perché siamo ancora un piccolo club — ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro”.