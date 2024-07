Fiorentina, colpo a centrocampo: dal Monza arriva Colpani, le cifre dell'affare

vedi letture

Inizierà ufficialmente domani l'avventura alla Fiorentina di Andrea Colpani, centrocampista fortemente voluto dal nuovo allenatore gigliato Raffaele Palladino. Come ha raccontato TMW, il club viola ha definito l'accordo col Monza sulla base di un prestito oneroso da quattro milioni di euro con diritto di riscatto fissato a dodici.

Colpani sarà il primo innesto in mezzo al campo per la nuova stagione, il calciatore classe '99 ha anche definito i dettagli contrattuali e domani sarà in città per sostenere le visite mediche prima di sottoscrivere il contratto con la sua nuova società.