Fiorentina, scelto l'erede di Pioli: accordo vicino con Vanoli

Oggi alle 10:10Serie A
di Arturo Minervini
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 06 NOV - La Fiorentina è sempre più vicina a Paolo Vanoli dopo l'esonero di Stefano Pioli. Nelle ultime ore le quotazioni dell'ex allenatore del Torino sono salite, tanto che l'accordo è considerato ormai ad un passo. Vanoli deve prima risolvere il contratto con il club granata, poi inizierà la nuova avventura a Firenze: non è escluso l'esordio già domenica nella trasferta con il Genoa. (ANSA).