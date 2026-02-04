Ufficiale

Serie A, gli arbitri del 24° turno: a Guida la sfida Juve-Lazio

H. VERONA – PISA    Venerdì 06/02 h. 20.45

DOVERI

BACCINI – COLAROSSI

IV:      MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      DI BELLO

GENOA – NAPOLI     Sabato 07/02 h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:      MANGANIELLO

VAR:      DI BELLO

AVAR:      FABBRI

FIORENTINA – TORINO     Sabato 07/02 h. 20.45

COLOMBO

TEGONI – BAHRI

IV:       BONACINA

VAR:      MARINI

AVAR:       MARESCA

BOLOGNA – PARMA     h. 12.30

COLLU

BERTI – LAUDATO

IV:      LA PENNA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MAGGIONI

LECCE – UDINESE    h. 15.00

RAPUANO

CECCONI – ROSSI C.

IV:      ABISSO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:    FABBRI

SASSUOLO – INTER    h. 18.00

CHIFFI 

VECCHI – CECCON

IV:     GALIPO’

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      AURELIANO

JUVENTUS – LAZIO    h. 20.45

GUIDA

PERETTI – BINDONI

IV:     MARCHETTI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     MARESCA

ATALANTA – CREMONESE     Lunedì 09/02 h. 18.30

PICCININI

FONTANI – GIUGGIOLI

IV:     ARENA

VAR:     AURELIANO

AVAR:       DEL GIOVANE

ROMA – CAGLIARI     Lunedì 09/02 h. 20.45

MARCENARO

PASSERI – TRINCHIERI

IV:       FELICIANI

VAR:     PATERNA

AVAR:     DI PAOLO