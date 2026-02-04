Ufficiale Genoa, solo Baldanzi salterà il Napoli: il report della seduta odierna

Il Genoa continua ad allenarsi in vista dell’anticipo contro il Napoli, in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Luigi Ferraris. Di seguito il report dell'allenamento del club rossoblù: "I giocatori si sono ritrovati questa mattina al Centro Sportivo “Signorini” di Pegli, prima mezz’ora di allenamento in palestra per la parte di forza. Secondo round sul campo, esercizi con palla ed esercitazioni tattiche, concludendo la sessione con la solita partitella.

La squadra è al completo, l’unico ad allenarsi a parte è Baldanzi il cui rientro è previsto nelle prossime settimane. Durante l’allenamento ospiti speciali a bordo campo: a fare visita a mister De Rossi Walter Samuel, ex compagno del tecnico rossoblù alla Roma. L’ex difensore argentino ha seguito tutta la seduta odierna scambiando pensieri e riflessioni con Mister De Rossi in nome di una vecchia amicizia".