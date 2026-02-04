Ufficiale

Coppa Italia, il tabellone: l’Inter in semifinale ed ora attende Napoli-Como

di Antonio Noto

L’Inter supera il Torino con 2-1 a Monza e conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Nei quarti di finale i nerazzurri gestiscono la partita con autorità fino al 2-0, dimostrando solidità e qualità tecnica nonostante l'utilizzo di diverse seconde linee e due Primavera.

Nel finale i granata accorciano con Kulenovic e mettono in apprensione la squadra di Chivu, che però non corre particolari pericoli. In semifinale i nerazzurri, sul lato destro del tabellone, affronteranno la vincente della sfida tra Napoli e Como, che si disputerà martedì 10 febbraio. 