Udinese, Davis esagera: "Sono il terzo più forte in A dopo Pulisic e Lautaro"

Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, ha parlato a TV12 concentrandosi sia sul momento presente della squadra che suo a livello personale, ma anche su altri aspetti. Le sue riflessioni partono dall'ultimo infortunio, per il quale gli esami parrebbero aver scongiurato scenari tragici: "L'infortunio non è così grave come pensavo, una lesione all'adduttore che mi terrà fuori quattro settimane. È un infortunio diverso a quello che ho avuto nelle passate stagioni, per fortuna non è particolarmente grave e non sarà uno stop troppo grave".

Quindi Davis prosegue nelle sue riflessioni, concentrandosi sullo stato di forma che sta vivendo: "Si, decisamente sì perché la stagione sta andando molto bene sia per me personalmente che per la squadra. Sento la fiducia del mister, il supporto dei tifosi, del club e dei miei compagni di squadra". E poi rilancia anche, ponendo decisamente in alto l'asticella: "Mi sento tra i migliori tre in Serie A, al terzo posto. Davanti a me vedo solo Lautaro Martinez e Christian Pulisic".

In tutto questo, nessun pensiero al mercato per Davis: "lo sono felice qui, sto bene a Udine e i tifosi sono sempre molto gentili con me. Il mercato per me è stato molto calmo e non ho avuto alcuna proposta". Qualcuno vede in lui un nuovo Lukaku, ma il centravanti dell'Udinese non è d'accordo: "lo credo che siamo molto diversi, forse c'è qualche similitudine ma ci vedo molto differenti. È un onore per me essere paragonato a un giocatore del suo calibro, ma penso ci siano diverse differenze nelle nostre caratteristiche".