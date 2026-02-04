Udinese, Davis a sorpresa: "Non mi piace la vostra pizza, preferisco quella inglese"
Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis ha parlato anche dei gusti a tavola con una frase a sorpresa. "La pasta mi piace, ma solo col pomodoro e con i gamberi, che amo. Mangio agnello e pollo. Non amo la vostra pizza, sono abituato a quella inglese. E bevo Coca Cola, ma soprattutto la Fanta. Che buona. Niente birra e vino".
