Coppa Italia, Inter-Torino: Chivu lancia due giovani dal 1', le formazioni

Coppa Italia, Inter-Torino: Chivu lancia due giovani dal 1', le formazioni
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10
di Antonio Noto

Alle 21 Inter e Torino si sfidano per il quarto di finale di Coppa Italia, che si disputerà a Monza causa Olimpiadi. Cristian Chivu punta sulle alternative e lancia due giovani: prima da titolare con la maglia nerazzurra per il 2007 Matteo Cocchi e il 2005 Issiaka Kamatè, che gioca a sorpresa al posto di Darmian (out per sindrome gastrointestinale acuta). Tutti i big a riposo, a parte Thuram che compone la coppia con Bonny. Turnover anche per Marco Baroni. Di seguito le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): J. Martinez; De Vrij, Acerbi, C. Augusto; Kamatè, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. All. Chivu.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen. Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Njie, Kulenovic. All. Baroni.