Coppa Italia, per l’Inter ampio turnover e qualificazione: battuto 2-1 il Torino

L’Inter conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia battendo il Torino 2-1 all’U-Power Stadium, al termine di una gara meno semplice di quanto il punteggio iniziale lasciasse immaginare. Dopo un primo tempo tattico e piuttosto bloccato, i nerazzurri sono riusciti a sbloccare il match grazie a Bonny, protagonista di una prova opaca fino al gol ma decisivo nello stacco di testa che ha portato l’1-0. Il Torino ha provato a reagire con qualche ripartenza pericolosa, senza però trovare il guizzo giusto prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Inter ha trovato subito il raddoppio con Diouf, ma il vantaggio ha paradossalmente abbassato l’attenzione della squadra di Chivu. I granata ne hanno approfittato accorciando le distanze con Kulenovic e mettendo sotto pressione i nerazzurri nel finale, sfiorando più volte il pareggio. Nonostante la sofferenza, l’Inter ha resistito e difeso il risultato, eliminando il Torino e guadagnandosi la semifinale, dove affronterà la vincente della sfida tra Napoli e Como.