Fonseca perde e attacca La Penna, il Milan lo sostiene: "L'1-0 era da annullare"

vedi letture

Il Milan si schiera dalla parte di Paulo Fonseca. All'indomani della sfuriata dell'allenatore portoghese per la direzione dell'arbitro La Penna e, soprattutto, per il gol convalidato a Charles De Ketelaere in Atalanta-Milan 2-1, la società rossonera pur senza diramare comunicati ufficiali fa sapere di essere dalla parte del suo allenatore in tutto e per tutto.

Per i vertici del club meneghino il gol dell'attaccante belga non era da convalidare, anche se questo episodio non deve rappresentare un alibi per nessuno. Ma il Milan fa anche sapere che non c'è alcuna riflessione in corso da parte del management sulla posizione di Paulo Fonseca che resta quindi alla guida del gruppo.

Nelle scorse ore diversi addetti ai lavori hanno infatti ipotizzato un possibile sollevamento dal suo incarico del manager portoghese dopo la sfuriata di ieri. Tra questi, il collega de 'Il Sole 24 Ore' Giovanni Capuano: "Fonseca ha detto cose gravissime. In un sistema che non accetta le illazioni non può essere in panchina settimana prossima contro il Genoa. E non perché esonerato. Qualcuno prenderà provvedimenti?"

Fonseca ieri sera ha duramente attaccato l'arbitro con queste parole: "Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile... Non ci sono dubbi su quell'episodio. Io so che quello dell'arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c'è rispetto nei nostri confronti".