Genoa, Gilardino: "Gudmundsson? Spero resti". Ma è ad un passo dalla Fiorentina

Dopo il ko in amichevole sul campo del Brescia, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza.

L'allenatore del Grifone si è poi concentrato sulle voci che riguardano un suo giocatore ora ai box come Albert Gudmundsson, finito ancora una volta nel mirino della Fiorentina: "Speriamo di sentirle fino al 1° settembre e che poi resti, l’ho ripetuto tante volte. Ci sono situazioni da valutare a livello societario e personale del giocatore. Ora è fermo, spero di riaverlo e sono certo che appena rivestirà la maglia del Genoa farà grandi cose come sempre. Non sono un veggente, non so cosa accadrà tra 7-10 giorni ma ci auguriamo di restare così con qualcuno che venga a completare la rosa".