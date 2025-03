Foto Genoa, presentata la quarta maglia: è dedicata al Boca Juniors

Il CEO del Genoa Andres Blazquez ha parlato a margine della presentazione della quarta maglia del Genoa, un omaggio esplicito e diretto al legame del club ligure col Boca Juniors. La divisa sarà utilizzata nella sfida contro la Juventus allo Stadium alla ripresa del campionato: "Il nostro gruppo ha sempre tante idee. E' uscita questa anche per il legame con l'Argentina e io l'ho supportata".

Una scelta che ha portato grande visibilità al club...

"Ci hanno comunicato che la partita con la Juventus sarà trasmessa in diretta in prime time negli Stati Uniti, sarà una grande occasione per noi per mostrare quello che stiamo facendo col Genoa".

Salvezza vicina, si pensa già al futuro e alla costruzione della prossima squadra?

"Ci stiamo pensando da tanti mesi, è un lavoro costante. Pensiamo alla squadra e al trovare i giocatori e a tutte le cose che possiamo fare".

State pensando anche ad un'amichevole col Boca Juniors?

"Ci stiamo provando, è complicato, ma vediamo per quest'estate".

Riscontri dal Boca per questa iniziativa?

"Lo abbiamo comunicato, non conosco tutta la discussone ma è comunque un nostro omaggio che facciamo al Boca, anche per rispetto dell'istituzione".

Felice del lavoro di Vieira?

"A livello sportivo Patrick ha fatto un lavoro incredibile, i punti e le statistiche lo dicono e siamo contenti".

State quindi già pensando al futuro e alla sua conferma anche per il prossimo anno?

"Ha un contratto per l'anno prossimo, non dobbiamo confermare niente".