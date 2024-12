Genoa, riunione tattica e partitella: il report in vista del Napoli

vedi letture

Il Genoa continua la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, anticipo della 17ª giornata di Serie A in programma sabato alle 18. Di seguito il report del club rossoblù.

A tre giorni dalla partita con il Napoli, il coach Vieira è entrato nei risvolti della preparazione tattica. Dapprima nella riunione nella sala video di Villa Rostan, poi con la pratica sfociata in una partitella a campo ridotto, senza il contributo di Accornero (palo) e Kasa (traversa) aggregati alla Primavera. Il programma è stato valorizzato poi da addestramenti tecnici e una lunga serie di conclusioni in porta. Al termine della sessione, senza novità a livello di infermeria, giocatori della prima squadra maschile (Malinovskyi, Sabelli, Sommariva e Vasquez) e femminile (Abate, Di Criscio), con il csr manager Ferrari, ha fatto visita ai giovani ospiti del ‘Gaslini’. Oltre ai proventi dell’asta benefica delle maglie per l’Istituto, la delegazione ha portato, nei reparti di Ematoncologia e Nefrologia, auguri e regali.