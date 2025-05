Giuntoli, è già addio alla Juve? Spunta un indizio forse decisivo

Cristiano Giuntoli è arrivato due anni fa alla Juve ma potrebbe già salutare pagando le scelte della scorsa estate con l'arrivo di Motta, poi esonerato, e la costruzione di una squadra costata tanto ma dal rendimento altalenante. Nella mattinata di oggi è stato inaugurato il memoriale "Verso Altrove" per le vittime dell'Heysel, a 40 anni di distanza dalla tragedia che vide morire allo stadio 39 tifosi bianconeri poco prima del fischio d'inizio della finale di Coppa dei Campioni tra la Vecchia Signora e il Liverpool. Giuntoli non era presente, come scrive Tmw.

"In rappresentanza della Juventus erano presenti il patron John Elkann, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, il presidente Gianluca Ferrero e il rappresentante del club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali Giorgio Chiellini, mentre tra i giocatori Mattia Perin e Federico Gatti. Per il Liverpool presenti il CEO del club e la vecchia gloria Ian Rush. Non era invece presente il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli, al centro di alcune voci che lo vedrebbero in bilico nel suo ruolo".