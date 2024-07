Hermoso non va neppure all'Inter: Inzaghi ha chiesto un altro difensore

In un mercato estivo in cui il più è già stato fatto, Simone Inzaghi ha individuato le due pedine che servono alla sua Inter per completare la rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, per la difesa al tecnico basta Ricardo Rodriguez per coprire il vuoto temporaneo lasciato dall'infortunio di Buchanan. Un acquisto per il quale non ha dato il via libera Oaktree, che punta a un ringiovanimento della squadra. L'ex Toro però, pur essendo non in linea con i parametri del fondo con i suoi 32 anni, è svincolato e si accontenterebbe di un contratto annuale da 1,5 milioni non gravando quindi troppo sulle casse societarie.