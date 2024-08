Mediaset - Chiesa con quel post ha fatto capire che non vuole andarsene

Accostato al Napoli, ma affare improbabile per l'alto ingaggio dell'esterno, Federico Chiesa manda un segnale forte e chiaro alla Juventus. All'indomani dell'amichevole vinta 4-0 con la Next Gen, l'attaccante della Juventus, fuori dai progetti bianconeri, ha pubblicato sul proprio account Instagram un post criptico con una foto di una sua esultanza con la maglia della Juve accompagnata da due pallini, uno bianco e uno nero. Un chiaro messaggio di amore per il club a sottolineare la volontà di restare in bianconero.

Lo scrive Sportmediaset.