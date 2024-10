Sky - Lecce, resta Gotti: non sono previsti scossoni prima di Napoli

Nonostante la rovinosa sconfitta interna di oggi contro la Fiorentina (0-6) e la contestazione del Via del Mare, il Lecce sembra aver deciso di non esonerare Luca Gotti. Da quanto filtra dall'ambiente salentino la decisione della società sembra essere quella confermare l'ex Udinese in panchina.

Al termine del match, nella pancia dello stadio, ha avuto luogo un lungo colloquio tra il presidente Sticchi Damiani e l'allenatore dei giallorossi. Al termine, non sembrerebbero previsti scossoni in panchina, con la conferma dell'allenatore che quindi guiderà il Lecce nella trasferta di sabato a Napoli. A riferirlo è Sky Sport.