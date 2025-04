Il 3-4-3 trasforma il Milan: poker all'Udinese!

Importante e meritato successo del Milan in casa dell'Udinese nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A. Al BluEnergy Stadium finisce 0-4 per i rossoneri.

Il Milan schierato per l'occasione col 3-4-3 sembra quadrato e compatto, anche se alcuni giocatori, vedi Leao, non sembrano trovare la zolla giusta da cui incidere. Le scorribande di Jimenez a destra creano problemi alla difesa friulana, ma il guizzo giusto per sbloccare il match non arriva mai da Jovic e compagni. E così l'Udinese prende coraggio e inizia a farsi vedere con pericolosità in almeno 3 circostanze. Il Milan però regge e nel finale di frazione trova addirittura il doppio vantaggio: Rafa Leao apre le danze con un bel tiro dal limite dell'area su assist di Fofana. Due minuti dopo è Strainja Pavlovic ad esultare, dopo una zuccata su calcio d'angolo di Pulisic. E' l'ultimo atto del primo tempo, col Milan che rientra negli spogliatoi avanti 2-0.

La ripresa vede il Milan mantenere alto il baricentro, con l'Udinese che prova a far male col contropiede. Al 53' cala il gelo al BluEnergy Stadium: Jimenez si scontra con Maignan in uscita, col portiere che ha la peggio e resta a terra privo di sensi. Immediato l'intervento dei medici che lo portano fuori in barella fra gli applausi. Cosciente a bordo campo, il francese è stato poi trasferito all'ospedale di Udine per accertamenti, con Sportiello in campo a freddo. L'episodio non sembra comunque lasciare strascichi sul Milan che al 75' trova anche il 3-0 con Theo Hernandez, bravo a solcare tutta la fascia e scaricare in porta il pallone. Le esultanze rossonere non sono ancora finite però, visto che c'è gloria anche per Tijjani Reijnders, autore del poker su assist di Leao.