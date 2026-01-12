Il Grifone torna a volare con De Rossi: il Genoa stende il Cagliari, finisce 3-0

vedi letture

Termina sul risultato di 3-0 il match di Marassi tra Genoa e Cagliari, posticipo della 20ª giornata di Serie A. Torna a vincere dopo cinque partite senza successo il Grifone guidato da Daniele De Rossi: decidono le reti di Colombo, Ostigard e Frendrup, contro i sardi di Fabio Pisacane la cui prova di questa sera ha lasciato fortemente a desiderare.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Genoa-Cagliari 3-0:

1 - Inter 43 punti, 19 partite giocate

2 - Milan 40 punti, 19 partite giocate

3 - Napoli 39 punti, 19 partite giocate

4 - Roma 39 punti, 20 partite giocate

5 - Juventus 36 punti, 19 partite giocate

6 - Como 34 punti, 19 partite giocate

7 - Atalanta 31 punti, 20 partite giocate

8 - Lazio 28 punti, 20 partite giocate

9 - Bologna 27 punti, 19 partite giocate

10 - Udinese 26 punti, 20 partite giocate

11 - Sassuolo 23 punti, 20 partite giocate

12 - Torino 23 punti, 20 partite giocate

13 - Cremonese 22 punti, 19 partite giocate

14 - Parma 21 punti, 19 partite giocate

15 - Genoa 19 punti, 20 partite giocate

16 - Cagliari 19 punti, 20 partite giocate

17 - Lecce 17 punti, 19 partite giocate

18 - Fiorentina 14 punti, 20 partite giocate

19 - Verona 13 punti, 19 partite giocate

20 - Pisa 13 punti, 20 partite giocate