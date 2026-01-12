Il Grifone torna a volare con De Rossi: il Genoa stende il Cagliari, finisce 3-0
Termina sul risultato di 3-0 il match di Marassi tra Genoa e Cagliari, posticipo della 20ª giornata di Serie A. Torna a vincere dopo cinque partite senza successo il Grifone guidato da Daniele De Rossi: decidono le reti di Colombo, Ostigard e Frendrup, contro i sardi di Fabio Pisacane la cui prova di questa sera ha lasciato fortemente a desiderare.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Genoa-Cagliari 3-0:
1 - Inter 43 punti, 19 partite giocate
2 - Milan 40 punti, 19 partite giocate
3 - Napoli 39 punti, 19 partite giocate
4 - Roma 39 punti, 20 partite giocate
5 - Juventus 36 punti, 19 partite giocate
6 - Como 34 punti, 19 partite giocate
7 - Atalanta 31 punti, 20 partite giocate
8 - Lazio 28 punti, 20 partite giocate
9 - Bologna 27 punti, 19 partite giocate
10 - Udinese 26 punti, 20 partite giocate
11 - Sassuolo 23 punti, 20 partite giocate
12 - Torino 23 punti, 20 partite giocate
13 - Cremonese 22 punti, 19 partite giocate
14 - Parma 21 punti, 19 partite giocate
15 - Genoa 19 punti, 20 partite giocate
16 - Cagliari 19 punti, 20 partite giocate
17 - Lecce 17 punti, 19 partite giocate
18 - Fiorentina 14 punti, 20 partite giocate
19 - Verona 13 punti, 19 partite giocate
20 - Pisa 13 punti, 20 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro